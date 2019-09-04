Прямой эфир

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт

04 сентября 2019 07:11
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Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим летом отпуск я провела в Хорватии и, естественно, привезла много рецептов. Сегодня мы приготовим бурек и салат.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-1

Ингредиенты: тесто фило, рикотта, греческий йогурт, оливковое масло, соль, яйца.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-4

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-6

Ингредиенты для салата: помидоры, отварной картофель, репчатый лук, оливковое масло.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-9

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-11

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-13

Сперва сделаем начинку для бурека: взбиваем слегка три яйца.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-16

Добавляем к яйцам 130 гр греческого йогурта без сахара.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-19

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-21

500 гр рикотты пропускаем ложкой через сито.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-24

Соединяем ингредиенты и перемешиваем.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-27

Добавляем в начинку 130 мл оливкового масла и соль по вкусу.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-30

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-32

В стеклянную форму помещаем начинку. На дно второй стеклянной формы, которую мы заранее немного подогрели, укладываем пергаментную бумагу.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-35

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-37

Обмакиваем с двух сторон лист тонкого теста фило в начинке и выкладываем в форму с пергаментной бумагой. Края теста должны свисать с краев. И так несколько слоев.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-40

Оставшиеся три слоя теста выкладываем сверху без начинки.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-43

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-45

Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто и заворачиваем края в форму.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-48

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-50

Отправляем бурек духовку на 40 минут. Запекаем до золотистого цвета.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-53

Теперь приготовим хорватский салат.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-56

Нарезаем помидоры острым ножом на тонкие кружочки и три луковицы на полукольца.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-59

Нарезаем три клубня остывшего картофеля.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-62

Складываем ингредиенты в салатницу.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-65

Добавляем соль, перец и 2 ст л оливкового масла.

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-68

Блюда готовы. Приятного аппетита!

Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт-71

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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