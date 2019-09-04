Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт

Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим летом отпуск я провела в Хорватии и, естественно, привезла много рецептов. Сегодня мы приготовим бурек и салат.
Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим летом отпуск я провела в Хорватии и, естественно, привезла много рецептов. Сегодня мы приготовим бурек и салат.
Ингредиенты: тесто фило, рикотта, греческий йогурт, оливковое масло, соль, яйца.
Ингредиенты для салата: помидоры, отварной картофель, репчатый лук, оливковое масло.
Сперва сделаем начинку для бурека: взбиваем слегка три яйца.
Добавляем к яйцам 130 гр греческого йогурта без сахара.
500 гр рикотты пропускаем ложкой через сито.
Соединяем ингредиенты и перемешиваем.
Добавляем в начинку 130 мл оливкового масла и соль по вкусу.
В стеклянную форму помещаем начинку. На дно второй стеклянной формы, которую мы заранее немного подогрели, укладываем пергаментную бумагу.
Обмакиваем с двух сторон лист тонкого теста фило в начинке и выкладываем в форму с пергаментной бумагой. Края теста должны свисать с краев. И так несколько слоев.
Оставшиеся три слоя теста выкладываем сверху без начинки.
Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто и заворачиваем края в форму.
Отправляем бурек духовку на 40 минут. Запекаем до золотистого цвета.
Теперь приготовим хорватский салат.
Нарезаем помидоры острым ножом на тонкие кружочки и три луковицы на полукольца.
Нарезаем три клубня остывшего картофеля.
Складываем ингредиенты в салатницу.
Добавляем соль, перец и 2 ст л оливкового масла.
Блюда готовы. Приятного аппетита!