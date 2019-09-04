Готовим салат из картошки с помидорами по-хорватски. Очень простой рецепт

Татьяна Бородкина, СТВ:

Этим летом отпуск я провела в Хорватии и, естественно, привезла много рецептов. Сегодня мы приготовим бурек и салат.

Ингредиенты: тесто фило, рикотта, греческий йогурт, оливковое масло, соль, яйца.

Ингредиенты для салата: помидоры, отварной картофель, репчатый лук, оливковое масло.

Сперва сделаем начинку для бурека: взбиваем слегка три яйца.

Добавляем к яйцам 130 гр греческого йогурта без сахара.

500 гр рикотты пропускаем ложкой через сито.

Соединяем ингредиенты и перемешиваем.

Добавляем в начинку 130 мл оливкового масла и соль по вкусу.

В стеклянную форму помещаем начинку. На дно второй стеклянной формы, которую мы заранее немного подогрели, укладываем пергаментную бумагу.

Обмакиваем с двух сторон лист тонкого теста фило в начинке и выкладываем в форму с пергаментной бумагой. Края теста должны свисать с краев. И так несколько слоев.

Оставшиеся три слоя теста выкладываем сверху без начинки.

Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто и заворачиваем края в форму.

Отправляем бурек духовку на 40 минут. Запекаем до золотистого цвета.

Теперь приготовим хорватский салат.

Нарезаем помидоры острым ножом на тонкие кружочки и три луковицы на полукольца.

Нарезаем три клубня остывшего картофеля.

Складываем ингредиенты в салатницу.

Добавляем соль, перец и 2 ст л оливкового масла.