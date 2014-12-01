Зверское убийство в Лидском районе: 28-летний мужчина топором убил продавщицу местного магазина

Новости Беларуси. Разбойное нападение на магазин буквально потрясло жителей одной из деревень Гродненской области. Жизнь женщины-продавца нападавший оценил всего в пять миллионов рублей и несколько пачек сигарет. И, возможно, злоумышленника так и не нашли бы, если б не особое стечение обстоятельств.

Сегодня все жители деревни Селец только и говорят, что о недавней трагедии. Здесь ограбили сельский магазин, убив топором продавца. Накануне женщина как обычно после смены закрыла торговый объект и возвращалась домой. Жила она на соседней улице. Правда, путь пролегал через небольшой лес. Бездыханное тело спустя 20 минут обнаружили всего в 300 метрах от магазина.

Местные жители:

Сегодня каждый из дома вышел ее проводить. Потому что в магазине она такая честная была, никогда никого не обманывала.

Очень была хорошая женщина, очень добросовестная. Слов нет, чтобы выразиться, вы понимаете. Молодая, оставила одного своего сына только. Он месяц как пришел из армии.

Судя по всему, маршрут своей жертвы убийца тщательно изучил. В темноте увидеть мужчину было практически невозможно.

Трагедия произошла на безлюдной тропинке. Место для преступления подозреваемый выбрал соответствующее: кругом лес, гаражи, до ближайших домов – несколько сот метров.

Подкараулив свою жертву, которая возвращалась с работы домой, подозреваемый нанес несколько ударов топором. Здесь даже остались следы крови. По ним видно, что убийца пытался оттащить тело в сторону.

Забрав ключи, убийца отправился на «промысел». Его добычей в сельмаге стали всего лишь чуть более пяти миллионов рублей и несколько пачек сигарет. Он так бы и ушел незамеченным, если бы не роковая случайность: в магазин, разыскивая маму, пришел сын женщины. Он же вызвал милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Генец, начальник Лидского РОВД:

Были перекрыты железнодорожные вокзалы здесь, у нас, в Лиде, в Барановичах на работе следования поездов, так как мы предполагали, что преступник таким образом может покинуть место преступления. Меньше чем через два часа преступник был задержан в Дятловском районе на станции «Новоельня».

Задержанным оказался житель Барановичского района. В деревне Селец он жил несколько месяцев. Мужчина нигде не работал и перебивался случайными заработками.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Учитывая, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, не имеет постоянного места работы, в ходе расследования уголовного дела будет проведена проверка на причастность его к совершению иных преступлений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Уже в ближайшее время подозреваемого возьмут под стражу. Учитывая, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом, следователи проверят его на причастность к другим преступлениям. Не исключено, что в скором времени в этом уголовном деле появятся новые эпизоды.

***

Убийство произошло несколько дней назад в лесном массиве у деревни Селец Лидского района. В ссоре пьяный мужчина трижды ударил продавщицу местного магазина обухом топора по голове.

От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.

Убийца хладнокровно обыскал карманы жертвы, нашел ключи от магазина и направился в торговую точку, откуда вынес более 5 миллионов рублей выручки и табачные изделия.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Выходя из магазина, он столкнулся с сыном убитой женщины. Угрожая парню ножом, скрылся, сев в дизель-поезд, следовавший в Барановичский район. Обнаружив тело матери, парень сообщил о произошедшем в милицию. Благодаря оперативно принятым мерам подозреваемый был задержан сотрудниками милиции и снят с поезда на ст. Новоельня Дятловского района.

Лидский районный отдел СК возбудил уголовное дело по п.12 ч.2 ст.139 УК РБ (умышленное убийство из корыстных побуждений).

Напомним, в прошлом году в Гродненской области было совершено убийство, которое своей жестокостью потрясло всю Беларусь. Трагедия произошла на заднем дворе продовольственного магазина в частном секторе города Лида. Соседи вызвали милицию, сообщив о драке. Прибывший наряд обнаружил тела двух женщин. Удары наносились тяжелым тупым предметом, предположительно металлической трубой, исключительно по голове. Причем смертельными оказались уже первые удары. Однако, преступник продолжал избивать бездыханные тела жертв, изуродовав их до неузнаваемости. Из кассы исчезли 35 млн рублей и несколько бутылок спиртного. Подробности вы узнаете из видео.