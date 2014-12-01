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В центре Пинска массово дохнут птицы

01 декабря 2014 14:03
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Новости Беларуси. Мёртвых ворон, галок и грачей в историческом центре города десятками ежедневно убирают коммунальники. На дороге, тротуарах, под деревьями и кустами. Речь идет о территории вдоль улицы Ленина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы говорят, что птицы неожиданно падают с деревьев на землю и несколько минут бьются в конвульсиях.

Есть предположения, что пернатые чем-то отравились. Сейчас специалисты исследуют тушки и изучают места массового скопления пернатых и их привычные места кормёжки.

Пока основной версией гибели птиц считается массовое отравление.

# происшествия # Птицы Беларуси

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