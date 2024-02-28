В Мексике за один день убили двух кандидатов в мэры

Новости Мексики. В Мексике за один день были застрелены сразу два кандидата в мэры. Преступления произошли в городе Мараватио на западе страны с разницей в несколько часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, один из них был убит, когда выходил из клиники, где работал. Второй – в своей машине. По данным полиции, нападение было организовано местными наркокартелями. Они намерены расширить сферу влияния и взять под контроль не только торговлю наркотиками, но и над предприятиями и сферой услуг. Поэтому выборы мэров для них гораздо важнее общенациональных и часто приводят к насилию. Тут стоит добавить, что в январе в Мексике были убиты пять человек, планировавших баллотироваться в президенты.