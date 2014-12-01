В Полоцке молодой фотограф провалился под лед на Западной Двине

Новости Беларуси. 24-летний житель Полоцка вышел на лед, чтобы сделать фотографии. Толщина льда на реке в тот день была около 5 сантиметров.

Фотограф сделал пару шагов, провалился и стал тонуть.

Крики о помощи услышал тренер Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, который оказался неподалеку.



Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

Услышав крики о помощи, мужчина взял лестницу-стремянку, подбежал к тонущему и с ее помощью вытащил пострадавшего на лед, а затем на берег. Со слов пострадавшего – для проведения фотосъемки и провалился в полынью на расстоянии около 30 метров от берега. Молодой человек передан бригаде скорой медицинской помощи и с диагнозом общее переохлаждение госпитализирован в больницу.

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