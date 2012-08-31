Зубр напал на грибника в лесу под Гродно

Новости Беларуси. Зубр набросился на грибника в лестном массиве недалеко от поселка Порозово Гродненской области.

Местный житель Александр, сотрудник Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям отправился за грибами. Как утверждает потерпевший, в лесу в этот день было довольно многолюдно. Углубившись в лесной массив, он увидел на расстоянии четырёх метров от себя зубра. Когда грибник попробовал удрать, зубр приблизился, подхватил мужчину за куртку на рога и стал трясти. Крутка порвалась, и грибник упал на землю. Зубр не отступал: он несколько раз ударил мужчину копытами в область грудной клетки.

По словам грибника от гигантского животного его спасло... лукошко, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку». В конце концов, зубр прекратил издевательство, возможно, его испугал громкий крик грибника.

Александр, пострадавший:

Я накрыл голову курткой и думал, как бы остаться живым. Но зубр был настроен очень решительно. Подставил лукошко, оно меня и спасло. Получил разные повреждения и ушибы.

Медицинская помощь грибнику не понадобилась. Проверкой инцидента занимается Порозовское лесничество, которое входит в состав ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща».

Лесники удивлены нападением зубра на человека: эти животные обычно свободно ходят по лесу, однако предпочитают держаться стадами и к людям, как правило, не подходят.