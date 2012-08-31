Ураган «Исаак» в США: погибли 2 человека, более 1 млн без электроэнергии, угроза прорыва дамбы

Новости США. Жертвами урагана «Исаак» в США стали два человека. Более миллиона американцев второй день остаются без электроэнергии. В штате Луизиана из-за непрекращающихся ливней появилась угроза прорыва дамбы на реке Миссисипи. В потенциальной опасности – более 60 тысяч человек. В нескольких городках объявлена эвакуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным метеорологов, теряющий силы ураган «Исаак» сейчас продвигается вглубь континента, не причиняя особых разрушений. Но в Атлантике уже сформировался еще один ураган, «Кирк», пятый в нынешнем сезоне.