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Ураган «Исаак» в США: погибли 2 человека, более 1 млн без электроэнергии, угроза прорыва дамбы

31 августа 2012 07:12
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Новости США. Жертвами урагана «Исаак» в США стали два человека. Более миллиона американцев второй день остаются без электроэнергии. В штате Луизиана из-за непрекращающихся ливней появилась угроза прорыва дамбы на реке Миссисипи. В потенциальной опасности – более 60 тысяч человек. В нескольких городках объявлена эвакуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным метеорологов, теряющий силы ураган «Исаак» сейчас продвигается вглубь континента, не причиняя особых разрушений. Но в Атлантике уже сформировался еще один ураган, «Кирк», пятый в нынешнем сезоне.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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