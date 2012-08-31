Крупнейший в Беларуси подпольный завод по производству самогона выявлен в Лидском районе. Изъято 1,5 тысячи литров напитка, тонны браги

Новости Беларуси. Крупнейший в республике подпольный завод по производству самогона выявили лидские оперативники. У жителя города Берёзовка в подсобных помещениях частного дома обнаружен самодельный аппарат, способный перегнать десятки литров алкоголя всего за час.

Взяли нарушителя, так сказать, на рабочем месте. Во время визита милиционеров завод работал на полную. Объемы производства впечатлили даже опытных оперативников. Полторы тысячи литров готовой продукции, количество самогонной браги исчислялось тоннами. Здесь же обнаружили и десятки мешков с мукой и ящики с дрожжами.

Уже использованная брага применялась для откорма свиней, которых на участке было несколько десятков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Стасюкевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома:

Объемы самые крупные в нашей области и одни из крупнейших в республике. Это более полутора тысяч готового самогона и более девяти тонн браги, самогонный аппарат. Все это изъято, материалы направлены в суд для дальнейшего расследования.