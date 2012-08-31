Два солдата погибли в белорусской армии за неделю

Новости Беларуси. В Беларуси комиссия Министерства обороны и военной прокуратуры расследует причины и обстоятельства трагедии на одном из полигонов страны в Бресте. Военнослужащий срочной службы сил специальных операций погиб во время плановых занятий по боевой подготовке. Как сообщили в министерстве обороны, солдат получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием. Погибший был уроженцем одной из деревень Гомельской области. Сейчас родители ожидают доставки тела сына на родину для похорон, сообщает БелТА. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким пострадавшего военнослужащего и окажет им необходимую помощь в соответствии с законом.

К сожалению, это не единственный случай гибели солдат за прошедшую неделю. Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти солдата срочной службы военной части 52287 103-й мобильной бригады (Витебская обл.). На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, получены показания свидетелей. Рядовой 1990 года рождения был призван на срочную службу в мае 2012 года, сообщает Интерфакс-Запад.

Кстати, в Беларуси многодетных отцов освободят от призыва на военную службу и службу в резерве.