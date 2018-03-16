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Злоумышленники устанавливают накладки на легитимные терминалы. МВД Беларуси – о новом виде кибермошенничества

16 марта 2018 07:27
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Новости Беларуси. МВД Беларуси просит граждан быть внимательными при использовании платежных карт и терминалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время появился новый вид кибермошенничества, который уже распространился в странах Западной Европы и США.

Криминальная схема основывается на получении реквизитов банковской карты и краже пин-кода.

Злоумышленники устанавливают накладки на легитимные терминалы. МВД Беларуси – о новом виде кибермошенничества-1

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД:
Злоумышленники либо изготавливают специализированные накладки, которые устанавливают на легитимные терминалы, которые находятся в объектах торговли, либо перепрограммируют уже существующие для того, чтобы несанкционированно снимать информацию с банковских платежных карт.

Поддельное устройство, имитируя деятельность подлинного терминала, выдает ошибку, не проводя операции об оплате, выдает ошибку об отсутствии связи с банковским финансовым учреждением.

Правоохранители советуют держателям пластиковых карт воспользоваться дополнительными мерами защиты: оформить карту с чипом – они лучше защищены от подделки, а также подключить услугу «смс-оповещение». К тому же, полезным будет установить на карте лимиты на снятие наличных, оплату и расчеты через интернет.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Фотофакт # Кирилл Вяткин

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