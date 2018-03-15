«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений

Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зафиксировали более полусотни подтоплений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели оперативно выезжают на помощь. А вода тем временем подступает к самым домам. Так, в Молодечненском районе жителям некоторых деревень даже путь к магазину приходится преодолевать через воду. Спасатели держат руку на пульсе, и готовы в любой момент прибыть на помощь.

Сергей Герлетович, местный житель:

Вот так ходим, затапливает каждую весну. Можно ходить в резиновых, можно и в таких. Вода уже поднялась так прилично.

16 марта сотрудники МЧС в Столбцовском районе в очередной раз проведут учения и помогут жителям ликвидировать последствия наводнения.

Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС