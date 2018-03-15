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«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений

15 марта 2018 15:49
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зафиксировали более полусотни подтоплений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений-1

Спасатели оперативно выезжают на помощь. А вода тем временем подступает к самым домам. Так, в Молодечненском районе жителям некоторых деревень даже путь к магазину приходится преодолевать через воду. Спасатели держат руку на пульсе, и готовы в любой момент прибыть на помощь.

«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений-4

Сергей Герлетович, местный житель:
Вот так ходим, затапливает каждую весну. Можно ходить в резиновых, можно и в таких. Вода уже поднялась так прилично.

16 марта сотрудники МЧС в Столбцовском районе в очередной раз проведут учения и помогут жителям ликвидировать последствия наводнения.

Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС

«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений-7

«Вода уже поднялась прилично». В Минской области зафиксировано более 50 подтоплений-9

# происшествия # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Сергей Герлетович

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