В Минском районе три человека отравились стеклоочистителем: двое скончались в больнице

Новости Беларуси. В Минском районе два человека скончались после употребления стеклоочистителя.

Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, следователи устанавливают обстоятельства отравления трех человек. Двое из них скончались.

По предварительной информации, 5 марта утром 40-летний мужчина без определенного места жительства предложил знакомому выпить спиртосодержащую жидкость синего цвета, которую он принес с собой в литровой бутылке.

После распития 52-летний хозяин дома почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Через несколько дней – 8 марта – из того же населенного пункта был госпитализирован 58-летний мужчина, которому тот же знакомый предложил выпить неизвестную жидкость. Пострадавший скончался в больнице.

40-летний инициатор находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Была изъята бутылка и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления наличия отравляющих веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В октябре минувшего года в Борисове женщины отравились жидкостью для чистки чанов.