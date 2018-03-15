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В Брестском районе москвич запустил квадрокоптер в погранзоне. Иностранца привлекли к административной ответственности

15 марта 2018 15:34
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Новости Беларуси. В Брестском районе иностранец запустил квадрокоптер в пограничной зоне.

По информации ГПК, инцидент произошел вечером 14 марта. Пограничникам о неизвестном, запускающем квадрокоптер, сообщили местные жители.

Было установлено, что владельцем квадрокоптера был 36-летний москвич. Гражданин РФ ехал в Грузию транзитом через Беларусь.

Мужчина хотел сделать несколько фото пейзажа при помощи устройства.

Москвич привлечен к административной ответственности за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы.

В марте нынешнего года 300 пачек сигарет на квадрокоптере пытались переправить в Польшу (читать далее).

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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