В Брестском районе москвич запустил квадрокоптер в погранзоне. Иностранца привлекли к административной ответственности

Новости Беларуси. В Брестском районе иностранец запустил квадрокоптер в пограничной зоне.

По информации ГПК, инцидент произошел вечером 14 марта. Пограничникам о неизвестном, запускающем квадрокоптер, сообщили местные жители.

Было установлено, что владельцем квадрокоптера был 36-летний москвич. Гражданин РФ ехал в Грузию транзитом через Беларусь.

Мужчина хотел сделать несколько фото пейзажа при помощи устройства.

Москвич привлечен к административной ответственности за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы.