В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь

Новости Беларуси. 4 февраля около 4 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Копча.

По сведениям Могилевского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля и перекрытие горевшего дома обрушились внутрь. 58-летний владелец дома находился на улице. Мужчина немедленно сообщил сотрудникам МЧС о нахождении в доме людей.