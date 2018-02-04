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В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь

04 февраля 2018 12:36
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Новости Беларуси. 4 февраля около 4 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Копча.

По сведениям Могилевского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля и перекрытие горевшего дома обрушились внутрь. 58-летний владелец дома находился на улице. Мужчина немедленно сообщил сотрудникам МЧС о нахождении в доме людей.

В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь-1

В процессе ликвидации пожара были обнаружены погибшие. Ими оказались 30-летняя дочь владельца дома и его 9-летняя внучка. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены и имущество в доме.

В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь-4

Выясняются причины возгорания.

В Лидском районе в январе произошёл пожар.

Погибли 84-летний мужчина и 73-летняя женщина – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар

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