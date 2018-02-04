В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь
Новости Беларуси. 4 февраля около 4 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Копча.
По сведениям Могилевского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля и перекрытие горевшего дома обрушились внутрь. 58-летний владелец дома находился на улице. Мужчина немедленно сообщил сотрудникам МЧС о нахождении в доме людей.
В процессе ликвидации пожара были обнаружены погибшие. Ими оказались 30-летняя дочь владельца дома и его 9-летняя внучка. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены и имущество в доме.
Выясняются причины возгорания.
В Лидском районе в январе произошёл пожар.
Погибли 84-летний мужчина и 73-летняя женщина – здесь подробнее.