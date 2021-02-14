Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Погибли два человека

Новости Беларуси. Не исключено, что именно дорожная обстановка привела к гибели двух человек в аварии под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Новости Беларуси. Не исключено, что именно дорожная обстановка привела к гибели двух человек в аварии под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Утром 14 февраля недалеко от деревни Путришки лоб в лоб столкнулись автомобиль Audi и микроавтобус Ford.
От полученных травм на месте скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир легковушки. Медицинская помощь понадобилась еще двум пострадавшим в ДТП.