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Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Погибли два человека

14 февраля 2021 11:24
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Новости Беларуси. Не исключено, что именно дорожная обстановка привела к гибели двух человек в аварии под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Погибли два человека-1

Утром 14 февраля недалеко от деревни Путришки лоб в лоб столкнулись автомобиль Audi и микроавтобус Ford.

Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Погибли два человека-4

От полученных травм на месте скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир легковушки. Медицинская помощь понадобилась еще двум пострадавшим в ДТП.

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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