Пожар в Березинском районе. Обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и её дочери

Новости Беларуси. В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось утром 10 февраля.

Загорелся частный дом в агрогородке Погост на улице Южной. Спасателей вызвали соседи. Обнаружены тела 80-летней хозяйки и ее дочери. На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, отобраны предметы и объекты, которые имеют отношение к произошедшему.