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Пожар в Березинском районе. Обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и её дочери

10 февраля 2021 20:27
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Новости Беларуси. В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось утром 10 февраля.

Пожар в Березинском районе. Обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и её дочери-1

Загорелся частный дом в агрогородке Погост на улице Южной. Спасателей вызвали соседи. Обнаружены тела 80-летней хозяйки и ее дочери. На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, отобраны предметы и объекты, которые имеют отношение к произошедшему.

Пожар в Березинском районе. Обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и её дочери-4

По факту гибели женщин проводится проверка. Запланирована пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина пожара выясняется.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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