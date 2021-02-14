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В Гродненском районе при столкновении Audi и Ford погибли два человека

14 февраля 2021 08:09
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Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в полукилометре от агрогородка Путришки Гродненского района столкнулись две иномарки. 

В Гродненском районе при столкновении Audi и Ford погибли два человека -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась на дороге Гродно – Озёры. В результате лобового столкновения легковушки Audi и микроавтобуса Ford погибли 54-летний водитель Audi и его 33-летний пассажир, который находился на переднем сиденье. 

В Гродненском районе при столкновении Audi и Ford погибли два человека -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пассажир легковушки и пассажирка микроавтобуса получили травмы, им была оказана медицинская помощь. К месту аварии выезжала СОГ, ведутся следственные действия, выясняются все детали случившегося. 

В Гродненском районе при столкновении Audi и Ford погибли два человека -7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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