В Гродненском районе при столкновении Audi и Ford погибли два человека

Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в полукилометре от агрогородка Путришки Гродненского района столкнулись две иномарки.
Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в полукилометре от агрогородка Путришки Гродненского района столкнулись две иномарки.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась на дороге Гродно – Озёры. В результате лобового столкновения легковушки Audi и микроавтобуса Ford погибли 54-летний водитель Audi и его 33-летний пассажир, который находился на переднем сиденье.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пассажир легковушки и пассажирка микроавтобуса получили травмы, им была оказана медицинская помощь. К месту аварии выезжала СОГ, ведутся следственные действия, выясняются все детали случившегося.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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