Жителю Гомеля, сбившему насмерть сына, вынесли приговор

Новости Беларуси. Жителю Гомеля, сбившему сына и жену, вынесли приговор.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, 29-летний мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание гомельчанин будет в колонии строгого режима.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия, насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений.

К тому же подсудимый должен выплатить штраф в размере 60 базовых величин. Суд взыскал с мужчины в пользу его матери 314 рублей в качестве возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о том, что нетрезвый мужчина из-за конфликта с женой начал угрожать разрушить дом.