Прямой эфир

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске

05 января 2018 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В четверг вечером в Пинске мужчины в масках ворвались в дом предпринимателя.

По информации СК, нападавшие связали жену и дочь ИП и начали требовать деньги.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, благодаря чему правоохранители оперативно приехали на место.

При задержании нападавшие оказали вооруженное сопротивление – здесь подробнее.

Всего по подозрению в совершении нападения были задержаны четыре человека. Двое из них были ранены во время задержания и сейчас находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

«Хозяин дома и члены его семьи не пострадали». Комментарий СК здесь.  

На сайте Следственного комитета появилось видео с места событий. На нем видны последствия произошедшего – разбиты стекла, выбита дверь, вокруг перевернутая мебель.

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-1

Фото: СК

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-3

Фото: СК

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-5

Фото: СК

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-7

Фото: СК

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-9

Фото: СК

Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске-11

Фото: СК

# происшествия # Фотофакт # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал
05 января 2018 10:11

В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал

Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег
05 января 2018 08:41

Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег

Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки
05 января 2018 07:59

Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки