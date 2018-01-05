Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске

Новости Беларуси. В четверг вечером в Пинске мужчины в масках ворвались в дом предпринимателя.

По информации СК, нападавшие связали жену и дочь ИП и начали требовать деньги.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, благодаря чему правоохранители оперативно приехали на место.

При задержании нападавшие оказали вооруженное сопротивление – здесь подробнее.

Всего по подозрению в совершении нападения были задержаны четыре человека. Двое из них были ранены во время задержания и сейчас находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

«Хозяин дома и члены его семьи не пострадали». Комментарий СК здесь.

На сайте Следственного комитета появилось видео с места событий. На нем видны последствия произошедшего – разбиты стекла, выбита дверь, вокруг перевернутая мебель.