В Гомеле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ворота гаража, за которыми находились его жена и сын

Новости Беларуси. Гомельские следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погиб ребенок и тяжело ранена его мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гомельские следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погиб ребенок и тяжело ранена его мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия разыгралась накануне. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорившись с супругой, сел за руль грузового автомобиля и протаранил ворота гаража.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Во дворе во время всех манипуляций находились жена и его малолетний ребёнок, и он об этом знал. В результате того, что он таранил забор, он причинил телесные повреждения своему сыну, который от полученных повреждений скончался на месте – это мальчик 2012 года рождения, а также телесные повреждения получила и супруга подозреваемого, которая в настоящее время госпитализирована.
В настоящее время мужчина задержан. Ведется следствие.