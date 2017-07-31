В Гомеле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ворота гаража, за которыми находились его жена и сын

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Во дворе во время всех манипуляций находились жена и его малолетний ребёнок, и он об этом знал. В результате того, что он таранил забор, он причинил телесные повреждения своему сыну, который от полученных повреждений скончался на месте – это мальчик 2012 года рождения, а также телесные повреждения получила и супруга подозреваемого, которая в настоящее время госпитализирована.