Прямой эфир

В Гомеле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ворота гаража, за которыми находились его жена и сын

31 июля 2017 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гомельские следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погиб ребенок и тяжело ранена его мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ворота гаража, за которыми находились его жена и сын -1

Трагедия разыгралась накануне. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения,  поссорившись с супругой, сел за руль грузового автомобиля и протаранил ворота гаража.

В Гомеле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ворота гаража, за которыми находились его жена и сын -3

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Во дворе во время всех манипуляций находились жена и его малолетний ребёнок, и он об этом знал. В результате того, что он таранил забор, он причинил телесные повреждения своему сыну, который от полученных повреждений скончался на месте – это мальчик  2012 года рождения, а также телесные повреждения получила и супруга подозреваемого, которая в настоящее время госпитализирована.

В настоящее время мужчина задержан. Ведется следствие.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича
28 июля 2017 19:42

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича

«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве
28 июля 2017 19:05

«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве

Неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус в Гродно, хлопки слышали и в районе АЗС в центре города
28 июля 2017 16:57

Неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус в Гродно, хлопки слышали и в районе АЗС в центре города