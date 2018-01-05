В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал

Новости Беларуси. В Чашниках приостановлено движение по мосту через мелиоративный канал к деревне Браздецкая.

По информации МЧС, 4 января во время планового осмотра мостов в городе на конструкции по улице Луначарского были выявлены дефекты, которые угрожают его безопасной эксплуатации.

Эксплуатация моста началась 68 лет назад, а его ремонт – 30.

Вечером 4 января было принято решение прекратить движение транспорта по мосту до проведения комиссионного обследования.