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В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал

05 января 2018 10:11
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Новости Беларуси. В Чашниках приостановлено движение по мосту через мелиоративный канал к деревне Браздецкая.

По информации МЧС, 4 января во время планового осмотра мостов в городе на конструкции по улице Луначарского были выявлены дефекты, которые угрожают его безопасной эксплуатации.

Эксплуатация моста началась 68 лет назад, а его ремонт – 30.

Вечером 4 января было принято решение прекратить движение транспорта по мосту до проведения комиссионного обследования.

В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал-1

Фото: МЧС

Маршрут теперь придется прокладывать через объездные пути.

МЧС:
Объезд осуществляется по автодороге Богушевск-Сенно- Лепель-Мядель через д. Проземле, д. Жестянка, составляет 7 км – направо 300 метров подъезд автодороги Богушевск – Сенно – Лепель - Мядель  к деревне Браздецкая Слобода  составляет 12 км. По объезду через д. Проземле, д. Жестянка, д. Яново, расстояние составит 19 км.

По словам спасателей, объезд увеличил расстояние на 17 километров.

Заседание по принятию решения по объекту пройдет 5 января.

В начале декабря было остановлено движение на мосту через Припять в Житковичском районе из-за трещины. Спасатели построили понтонный мост для проезда на другой берег.

Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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