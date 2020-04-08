Жителя Узденского района ударило током во время рыбалки

Новости Беларуси. 6 апреля от удара током погиб житель Узденского района.

Как сообщает ГПО «Белэнерго», происшествие случилось во время рыбалки. Мужчина ловил рыбу в охранной зоне линии электропередачи.

«Несоблюдение правил безопасности привело к трагическому случаю на рыбалке», – уточняется в ГПО «Белэнерго.

Энергетики в очередной раз призывают помнить об осторожности и не рыбачить возле линий электропередач.

В прошлом году в Барановичах молодой человек получил удар током при попытке сделать селфи.