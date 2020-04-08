Прямой эфир

Жителя Узденского района ударило током во время рыбалки

08 апреля 2020 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 апреля от удара током погиб житель Узденского района. 

Как сообщает ГПО «Белэнерго», происшествие случилось во время рыбалки. Мужчина ловил рыбу в охранной зоне линии электропередачи. 

«Несоблюдение правил безопасности привело к трагическому случаю на рыбалке», – уточняется в ГПО «Белэнерго. 

Энергетики в очередной раз призывают помнить об осторожности и не рыбачить возле линий электропередач. 

В прошлом году в Барановичах молодой человек получил удар током при попытке сделать селфи.

Парень находился на мосту над железнодорожными путями – подробности здесь

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
От 2 до 6 лет лишения свободы. Что грозит управленцам фермы в Ивьевском районе, которые пытались скрыть падёж телят
08 апреля 2020 11:39

От 2 до 6 лет лишения свободы. Что грозит управленцам фермы в Ивьевском районе, которые пытались скрыть падёж телят

В Минске Ford врезался в Mercedes, который пропускал пешеходов
08 апреля 2020 08:59

В Минске Ford врезался в Mercedes, который пропускал пешеходов

В Щучинском районе из-за пала травы сгорела целая деревня
08 апреля 2020 08:01

В Щучинском районе из-за пала травы сгорела целая деревня