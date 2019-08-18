В Барановичах парня ударило током во время селфи на пешеходном мосту

Новости Беларуси. В Барановичах парня ударило током при попытке сделать селфи.
По информации районной газеты «Наш край», происшествие случилось 18 августа на пешеходном мосту.
Предварительно, около пяти утра компания молодых людей – 16, 18, 21 года – возвращалась домой.
Парни поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, и 21-летний молодой человек решил сделать селфи. Он залез на металлическое ограждение, где его ударило током.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами второй степени.
В начале августа в Березинском районе от удара током погиб мужчина (читать далее).