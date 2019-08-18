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В Барановичах парня ударило током во время селфи на пешеходном мосту

18 августа 2019 13:23
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Новости Беларуси. В Барановичах парня ударило током при попытке сделать селфи.  

По информации районной газеты «Наш край», происшествие случилось 18 августа на пешеходном мосту.  

Предварительно, около пяти утра компания молодых людей – 16, 18, 21 года – возвращалась домой.  

Парни поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, и 21-летний молодой человек решил сделать селфи. Он залез на металлическое ограждение, где его ударило током.  

Пострадавшего госпитализировали с ожогами второй степени.  

В начале августа в Березинском районе от удара током погиб мужчина (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия

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