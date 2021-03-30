Жителя Подмосковья заподозрили в незаконном обороте оружия. Он несколько часов отстреливался от спецзана и бросал гранаты

Новости России. История о том, как обычная проверка превратилась в спецоперацию, которая продолжается до сих пор. Инцидент произошел в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. А тот забаррикадировался в доме и отстреливался на протяжении нескольких часов, и даже бросил несколько гранат. В итоге был ранен боец спецназа, а в здании начался пожар. Удалось ли задержать или ликвидировать преступника, до сих пор неизвестно.