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Жителя Подмосковья заподозрили в незаконном обороте оружия. Он несколько часов отстреливался от спецзана и бросал гранаты

30 марта 2021 20:56
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Новости России. История о том, как обычная проверка превратилась в спецоперацию, которая продолжается до сих пор. Инцидент произошел в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителя Подмосковья заподозрили в незаконном обороте оружия. Он несколько часов отстреливался от спецзана и бросал гранаты-1

Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. А тот забаррикадировался в доме и отстреливался на протяжении нескольких часов, и даже бросил несколько гранат. В итоге был ранен боец спецназа, а в здании начался пожар. Удалось ли задержать или ликвидировать преступника, до сих пор неизвестно.

# Стрельба # происшествия # Фотофакт

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