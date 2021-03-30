Прямой эфир

Находился в 700 метрах от берега. В Столбцовском районе рыбак провалился под лёд

30 марта 2021 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцовском районе едва не утонул рыбак. Его спасли сотрудники МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Находился в 700 метрах от берега. В Столбцовском районе рыбак провалился под лёд-1

Происшествие случилось на озере Кромань вблизи одноименного хутора. Пострадавший находился в семи сотнях метров от берега, когда лед треснул. Оставаться на поверхности ему помогал другой рыбак, он держал мужчину за руки. Прибывшие сотрудники МЧС помогли пострадавшему выбраться с помощью спасательного круга и веревки. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу.

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисовском районе мужчина после застолья угнал автомобиль и попал в ДТП
30 марта 2021 14:04

В Борисовском районе мужчина после застолья угнал автомобиль и попал в ДТП

Девочка бежала за собакой и оказалась на проезжей части проспекта Победителей. Происшествие сняли на видео
29 марта 2021 14:09

Девочка бежала за собакой и оказалась на проезжей части проспекта Победителей. Происшествие сняли на видео

ДТП на Долгиновском тракте: автомобиль сбил пешехода, двигаясь задним ходом
29 марта 2021 14:07

ДТП на Долгиновском тракте: автомобиль сбил пешехода, двигаясь задним ходом