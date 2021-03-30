Находился в 700 метрах от берега. В Столбцовском районе рыбак провалился под лёд

Новости Беларуси. В Столбцовском районе едва не утонул рыбак. Его спасли сотрудники МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось на озере Кромань вблизи одноименного хутора. Пострадавший находился в семи сотнях метров от берега, когда лед треснул. Оставаться на поверхности ему помогал другой рыбак, он держал мужчину за руки. Прибывшие сотрудники МЧС помогли пострадавшему выбраться с помощью спасательного круга и веревки. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу.