Более 200 потерпевших по всей стране. В Минске за мошенничество задержан директор фирмы по изготовлению окон

Новости Беларуси. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы по изготовлению и установке окон 1PROFESSIONAL, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им оказался 42-летний минчанин, на счету которого десятки обманутых граждан. В интернете предприниматель размещал рекламу услуги с весьма выгодными скидками. Все заказы принимал с полной или частичной предоплатой. На протяжении восьми лет фирма исполняла все обязательства, однако в июле 2020 года прекратила, а вот заказы принимать продолжила. В октябре владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги клиентам.