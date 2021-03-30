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Более 200 потерпевших по всей стране. В Минске за мошенничество задержан директор фирмы по изготовлению окон

30 марта 2021 18:53
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Новости Беларуси. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы по изготовлению и установке окон 1PROFESSIONAL, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 200 потерпевших по всей стране. В Минске за мошенничество задержан директор фирмы по изготовлению окон-1

Им оказался 42-летний минчанин, на счету которого десятки обманутых граждан. В интернете предприниматель размещал рекламу услуги с весьма выгодными скидками. Все заказы принимал с полной или частичной предоплатой. На протяжении восьми лет фирма исполняла все обязательства, однако в июле 2020 года прекратила, а вот заказы принимать продолжила. В октябре владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги клиентам.

Более 200 потерпевших по всей стране. В Минске за мошенничество задержан директор фирмы по изготовлению окон-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Известно, что количество потерпевших по всей стране насчитывает более 200 человек. Причиненный ущерб – более 260 тысяч белорусских рублей. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Более 200 потерпевших по всей стране. В Минске за мошенничество задержан директор фирмы по изготовлению окон-7

Оперативники и следователи продолжают устанавливать клиентов организации. Пострадавших просят обратиться в милицию.

# Мошенничество # происшествия # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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