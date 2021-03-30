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В Борисовском районе мужчина после застолья угнал автомобиль и попал в ДТП

30 марта 2021 14:04
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Новости Беларуси. Авария в Борисовском районе. Нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе мужчина после застолья угнал автомобиль и попал в ДТП-1

О краже иномарки в милицию сообщил 46-летний житель деревни Маячное. Выяснилось, что накануне в гости к пострадавшему и его дочери приехал 24-летний борисовчанин. Все трое до поздней ночи распивали спиртное. Когда застолье подошло к концу и хозяева уснули, гость угнал авто из гаража, чтобы вернуться в город. Однако по дороге он не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль перевернулся. Возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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