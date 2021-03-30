В Борисовском районе мужчина после застолья угнал автомобиль и попал в ДТП

О краже иномарки в милицию сообщил 46-летний житель деревни Маячное. Выяснилось, что накануне в гости к пострадавшему и его дочери приехал 24-летний борисовчанин. Все трое до поздней ночи распивали спиртное. Когда застолье подошло к концу и хозяева уснули, гость угнал авто из гаража, чтобы вернуться в город. Однако по дороге он не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль перевернулся. Возбуждено уголовное дело.