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Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи

06 апреля 2018 15:19
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Новости Беларуси. Жительницу Борисова, которая стала фигуранткой дела о гибели четырех человек в результате потребления наркотических средств, приговорили к 14 годам лишения свободы, без конфискации имущества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи -1

Такое наказание женщина получила за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи. Известно, что женщина ранее имела судимости за аналогичные преступления.

# происшествия # Наркотики

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