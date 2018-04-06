Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи

Новости Беларуси. Жительницу Борисова, которая стала фигуранткой дела о гибели четырех человек в результате потребления наркотических средств, приговорили к 14 годам лишения свободы, без конфискации имущества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жительницу Борисова, которая стала фигуранткой дела о гибели четырех человек в результате потребления наркотических средств, приговорили к 14 годам лишения свободы, без конфискации имущества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такое наказание женщина получила за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи. Известно, что женщина ранее имела судимости за аналогичные преступления.