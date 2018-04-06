В Воложинском районе тяжелогруз наехал на пешехода: мужчина погиб на месте

Новости Беларуси. ДТП в Воложинском районе. Водитель тяжелогруза наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Воложинском районе. Водитель тяжелогруза наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие произошло в темное время суток, потерпевший не был обозначен световозвращающими элементами. Мужчина от полученных травм погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.