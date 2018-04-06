В Ганцевичах 25-летний тренер по волейболу осужден за интимную связь с несовершеннолетней

Новости Беларуси. В Ганцевичах бывший тренер спортивной школы осужден за связь с несовершеннолетней.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя прокурора Ганцевичского района Вадима Богатко, суд вынес приговор в отношении 25-летнего мужчины.

В мае 2017 года ученица девятого класса одной из школ района забеременела. Изменения во внешности 14-летней девочки заметили учителя. Во время беседы школьница призналась, что ждет ребенка. Об этом учителя сообщили в отдел образования, откуда информация была передана в районный отдел СК.

Оказалось, что отцом ребенка является тренер по волейболу местной ДЮСШ. Учреждение образования разорвало трудовые отношения с молодым специалистом. Его мать оформила опеку над родившимся ребенком.

Тренера признали виновным по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК РБ. Обвиняемый был приговорен к 4,6 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два с половиной года. Молодого человека также лишили права занимать должности в учреждениях образования сроком на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.