Жительнице Пинского района предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка.

По информации УСК по Брестской области, 26 января нынешнего года в больницу была доставлена 35-летняя жительница Пинского района с подозрением на выкидыш.

В квартире женщины следственно-оперативная группа обнаружила сумочку с телом девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Новорожденная была завернута в пакет.

Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

Женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 УК РБ. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние обвиняемой после родов.