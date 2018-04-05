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Жительнице Пинского района предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери

05 апреля 2018 16:10
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Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка.

По информации УСК по Брестской области, 26 января нынешнего года в больницу была доставлена 35-летняя жительница Пинского района с подозрением на выкидыш.

В квартире женщины следственно-оперативная группа обнаружила сумочку с телом девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Новорожденная была завернута в пакет.

Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

Женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 УК РБ. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние обвиняемой после родов.

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# происшествия # Убийство

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