Жительнице Пинского района предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка.
По информации УСК по Брестской области, 26 января нынешнего года в больницу была доставлена 35-летняя жительница Пинского района с подозрением на выкидыш.
В квартире женщины следственно-оперативная группа обнаружила сумочку с телом девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Новорожденная была завернута в пакет.
Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.
Женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 УК РБ. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние обвиняемой после родов.
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