Что искала на дороге в Логойском районе маленькая косуля?

Новости Беларуси. Первые шаги во взрослую жизнь. Нашу съемочную группу в одной из командировок ждала необычная встреча, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На окраине дороги в Логойском районе играла маленькая косуля.
Новости Беларуси. Первые шаги во взрослую жизнь. Нашу съемочную группу в одной из командировок ждала необычная встреча, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На окраине дороги в Логойском районе играла маленькая косуля.
Людей еще не боится и ищет на асфальте соль. Водители легковушек, увидев животное издали, сбрасывали скорость, а другие и вовсе останавливались, чтобы не зацепить лесного воспитанника.