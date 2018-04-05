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Что искала на дороге в Логойском районе маленькая косуля?

05 апреля 2018 14:42
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Новости Беларуси. Первые шаги во взрослую жизнь. Нашу съемочную группу в одной из командировок ждала необычная встреча, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На окраине дороги в Логойском районе играла маленькая косуля.

Что искала на дороге в Логойском районе маленькая косуля?-1

Людей еще не боится и ищет на асфальте соль. Водители легковушек, увидев животное издали, сбрасывали скорость, а другие и вовсе останавливались, чтобы не зацепить лесного воспитанника.

Что искала на дороге в Логойском районе маленькая косуля?-4

Что искала на дороге в Логойском районе маленькая косуля?-6

# происшествия # Дикие животные # Фотофакт

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