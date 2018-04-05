В Копыльском районе двое мужчин повесили соседскую собаку: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Копыльском районе два человека повесили собаку. Об этом их попросила соседка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Минской области Геннадия Вешторта, 1 января два человека отловили у дома дворнягу дочери одной из местных жительниц. Мужчины повесили собаку с помощью заранее приготовленной веревки. В процессе животное укусило одного из мужчин за руку.

Оказалось, что убить собаку предложила женщина, чьих гусей пугало животное накануне.

30 марта было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Дело направлено в управление СК по Минской области для организации предварительного расследования.

В 2016 году в Речицком районе хозяин повесил беременную собаку.