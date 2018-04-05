Более 3,5 тысяч материнских плат и видеокарт. Витебские таможенники задержали крупную партию компьютерных комплектующих

Новости Беларуси. Витебские таможенники выявили занижение стоимости партии компьютерных комплектующих в девять раз.

По информации Витебской таможни, партия следовала из Латвии на территорию ЕАЭС в грузовике DAF через пункт пропуска «Урбаны».

В документах, которые предоставил водитель для оформления, было указано, что в грузовом отсеке транспортного средства находятся более 3,5 тысяч материнских плат и видеокарт. Количество соответствовало товару, находящемуся в автомобиле, но стоимость компьютерных комплектующих оказалась недостоверной.