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Более 3,5 тысяч материнских плат и видеокарт. Витебские таможенники задержали крупную партию компьютерных комплектующих

05 апреля 2018 15:54
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Новости Беларуси. Витебские таможенники выявили занижение стоимости партии компьютерных комплектующих в девять раз.

По информации Витебской таможни, партия следовала из Латвии на территорию ЕАЭС в грузовике DAF через пункт пропуска «Урбаны».

В документах, которые предоставил водитель для оформления, было указано, что в грузовом отсеке транспортного средства находятся более 3,5 тысяч материнских плат и видеокарт. Количество соответствовало товару, находящемуся в автомобиле, но стоимость компьютерных комплектующих оказалась недостоверной.

Более 3,5 тысяч материнских плат и видеокарт. Витебские таможенники задержали крупную партию компьютерных комплектующих-1

Фото: vitebsk.customs.gov.by

От фирмы-изготовителя была получена информация, что реальная стоимость товара составляет 417 тысяч рублей. Она превышает заявленную в девять раз. Так субъект хозяйствования хотел уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме и сэкономить 68 тысяч рублей.

Начат административный процесс по данному факту.

В конце минувшего года устройства для майнинга криптовалют изъяли брестские таможенники (читать далее).

# происшествия # Контрабанда

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