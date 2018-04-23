«Первый в истории брестской милиции»: мужчина нашел в ТЦ 100 долларов и закинул их в ящик для пожертвований
Новости Беларуси. Меценат поневоле: в одном из торговых центров Бреста мужчина потерял сто долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О пропаже купюры американского госбанка он заявил в милицию. Позже оказалось, что деньги нашел один из покупателей. Владельца банкноты ему вычислить не удалось, и он поступил по своему усмотрению: опустил в ящик для пожертвований на нужды церкви соседнего агрогородка. Все это зафиксировала камера наблюдения.
Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Нестандартный случай из милицейской практики, первый, наверное, в истории брестской милиции. Действительно, 100-долларовая купюра была в ящике для пожертвований. Ящик был прозрачный, и деньги были хорошо видны. Поэтому мужчина-владелец может обратиться к настоятелю церкви с просьбой вернуть. Или оставить для нужд церкви эти денежные средства.
Известно, что потерявший деньги брестчанин возвращать их не намерен. Пусть и не своими руками, но он пожертвовал их церкви. Вопросы остаются лишь к тому, кто пристроил 100 долларов на благое дело. Найденным он распорядился по своему усмотрению, и такой поступок с точки зрения закона расценивается как присвоение. Впрочем, правоохранители считают, что наказанных в этом случае, скорее всего, не будет.