«Первый в истории брестской милиции»: мужчина нашел в ТЦ 100 долларов и закинул их в ящик для пожертвований

Новости Беларуси. Меценат поневоле: в одном из торговых центров Бреста мужчина потерял сто долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О пропаже купюры американского госбанка он заявил в милицию. Позже оказалось, что деньги нашел один из покупателей. Владельца банкноты ему вычислить не удалось, и он поступил по своему усмотрению: опустил в ящик для пожертвований на нужды церкви соседнего агрогородка. Все это зафиксировала камера наблюдения.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Нестандартный случай из милицейской практики, первый, наверное, в истории брестской милиции. Действительно, 100-долларовая купюра была в ящике для пожертвований. Ящик был прозрачный, и деньги были хорошо видны. Поэтому мужчина-владелец может обратиться к настоятелю церкви с просьбой вернуть. Или оставить для нужд церкви эти денежные средства.