Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные

Новости Беларуси. Лес в огне: за прошедшие выходные в природных экосистемах Минщины зарегистрировано более 70 возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Лес в огне: за прошедшие выходные в природных экосистемах Минщины зарегистрировано более 70 возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени. Один из пожаров произошел 21 апреля в деревне Хоростово Солигорского района. В Старобинском лесхозе аналогичное возгорание тушили 9 пожарных машин.
В тот же день огонь охватил 30 гектаров леса в Стародорожском районе. Пришлось использовать авиацию МЧС. К счастью, все пожары были ликвидированы.