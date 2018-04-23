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Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные

23 апреля 2018 15:48
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Новости Беларуси. Лес в огне: за прошедшие выходные в природных экосистемах Минщины зарегистрировано более 70 возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные-1

Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени. Один из пожаров произошел 21 апреля в деревне Хоростово Солигорского района. В Старобинском лесхозе аналогичное возгорание тушили 9 пожарных машин.

Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные-4

В тот же день огонь охватил 30 гектаров леса в Стародорожском районе. Пришлось использовать авиацию МЧС. К счастью, все пожары были ликвидированы.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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