Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные

Новости Беларуси. Лес в огне: за прошедшие выходные в природных экосистемах Минщины зарегистрировано более 70 возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени. Один из пожаров произошел 21 апреля в деревне Хоростово Солигорского района. В Старобинском лесхозе аналогичное возгорание тушили 9 пожарных машин.