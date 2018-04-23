Женщина, которая упала на рельсы на «Фрунзенской», находится в больнице

Новости Беларуси. Инцидент в столичной подземке: около половины девятого утра на рельсы станции метро «Фрунзенская» упала женщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, ей стало плохо. К счастью, к трагедии падение не привело: напряжение на путях оперативно отключили, а женщину подняли на платформу (более подробно здесь). С черепно-мозговой травмой она в больнице.

Движение поездов на второй ветке восстановили через 5 минут.