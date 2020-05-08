Жительница Осиповичей хотела помочь незнакомцу получить наследство и потеряла 19 тысяч долларов

Новости Беларуси. Жительница Осиповичей перевела 19 тысяч долларов в надежде получить полтора миллиона.

Как сообщает Следственный комитет, апреле 2019 года 39-летняя женщина познакомилась в соцсети с человеком, который представился служащим армии Абиджана. Собеседник попросил гражданку написать от его имени письмо адвокату.

Объясняя свою просьбу, мужчина сказал, что адвокат поможет ему получить наследство. Собеседник пообещал, что если женщина исполнит его просьбу, то он заплатит ей 1,5 миллиона долларов.

Потерпевшая связалась с «адвокатом». Тот сказал, что нужно оплатить некоторые сборы и комиссии. С апреля 2019 года по март 2020 года женщина перевела неизвестному 19 тысяч долларов.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Собирается информация о международных переводах, допрашиваются свидетели.

Весной 2020 года в Гомеле была задержана местная жительница, которая подозревалась в мошенничестве.