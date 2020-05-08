В Минске нетрезвый мужчина перебегал пути и попал под электричку

Новости Беларуси. 7 мая примерно в 22:40 в Минске нетрезвый мужчина попал под электричку.

Как сообщает МВД Беларуси, 41-летний житель Логойского района бежал между первым и вторым путями вблизи остановочного пункта Курасовщина. В этот момент по железной дороге двигался электропоезд сообщением Минск – Столбцы.

Машинист подавал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимацию.

Ведётся проверка, выясняются все детали случившегося.

Месяцем ранее в Минском районе возле путей был обнаружен юноша с телесными повреждениями.