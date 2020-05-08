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В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека

08 мая 2020 06:22
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Новости Беларуси. 8 мая примерно в четыре часа ночи в Берёзовском районе в аварии погибли четыре человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, вблизи деревни Ярцевичи на подъезде от автодороги Р136 к Белоозёрску столкнулись Renault Megane Scenic и Nissan Primera. 

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека -1

Фото: МВД Беларуси 

В ДТП погибли 23-летний водитель и два пассажира Nissan, а также пассажир Renault. 58-летний водитель той же машины доставлен в больницу. Уточняется, что в результате аварии Nissan загорелся. 

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека -4

Фото: МВД Беларуси 

К месту происшествия были направлены следователи, эксперты, сотрудники ГАИ и МЧС. 

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека -7

Фото: МВД Беларуси 

Месяцем ранее в Брестском районе произошло лобовое столкновение ВАЗ и Renault.

Один человек погиб – подробнее здесь

# Авария в Брестской области # происшествия

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