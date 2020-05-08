В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека
Новости Беларуси. 8 мая примерно в четыре часа ночи в Берёзовском районе в аварии погибли четыре человека.
Как сообщает МВД Беларуси, вблизи деревни Ярцевичи на подъезде от автодороги Р136 к Белоозёрску столкнулись Renault Megane Scenic и Nissan Primera.
В ДТП погибли 23-летний водитель и два пассажира Nissan, а также пассажир Renault. 58-летний водитель той же машины доставлен в больницу. Уточняется, что в результате аварии Nissan загорелся.
К месту происшествия были направлены следователи, эксперты, сотрудники ГАИ и МЧС.
Месяцем ранее в Брестском районе произошло лобовое столкновение ВАЗ и Renault.
Один человек погиб – подробнее здесь.