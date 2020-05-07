В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса
Новости Беларуси. 6 мая примерно в полпятого вечера в Мозыре пенсионер упал под автобус.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель автобуса «МАЗ» отъезжал от остановочного пункта «Площадь Ленина» по улице Советской. В этот момент произошёл наезд на 81-летнего пешехода.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Предварительно, мужчина хотел догнать автобус, но споткнулся и упал под колёса транспортного средства в районе средней двери. Пенсионер получил травмы и был доставлен в реанимацию, где скончался.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Весной 2020 года в Бобруйске под колёса автобуса упал ребёнок.
6-летняя девочка была доставлена в травматологическое отделение – подробнее здесь.