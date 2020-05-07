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В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса

07 мая 2020 12:38
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Новости Беларуси. 6 мая примерно в полпятого вечера в Мозыре пенсионер упал под автобус. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель автобуса «МАЗ» отъезжал от остановочного пункта «Площадь Ленина» по улице Советской. В этот момент произошёл наезд на 81-летнего пешехода. 

В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса -1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Предварительно, мужчина хотел догнать автобус, но споткнулся и упал под колёса транспортного средства в районе средней двери. Пенсионер получил травмы и был доставлен в реанимацию, где скончался. 

В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса -4

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Весной 2020 года в Бобруйске под колёса автобуса упал ребёнок.

6-летняя девочка была доставлена в травматологическое отделение – подробнее здесь

# Авария в Гомельской области # происшествия

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