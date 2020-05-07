В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса

Новости Беларуси. 6 мая примерно в полпятого вечера в Мозыре пенсионер упал под автобус. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель автобуса «МАЗ» отъезжал от остановочного пункта «Площадь Ленина» по улице Советской. В этот момент произошёл наезд на 81-летнего пешехода.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Предварительно, мужчина хотел догнать автобус, но споткнулся и упал под колёса транспортного средства в районе средней двери. Пенсионер получил травмы и был доставлен в реанимацию, где скончался.

Фото: УВД Гомельского облисполкома