Жительница Мозыря отдала экстрасенсам из России 25 тысяч долларов

Новости Беларуси. 25 тысяч долларов отдала экстрасенсам пенсионерка из Мозыря.

По информации официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой, возбуждено уголовное дело по факту завладения мошенническим путем 25 тысячами долларов. Деньги принадлежали 62-летней жительнице Мозыря.

Установлено, что в марте нынешнего года женщина во время просмотра одной из передач про экстрасенсорику узнала телефон ясновидящей из России.

Потерпевшая узнала после разговора со «специалистом», что ее семье нужно открыть денежные потоки. Чтобы улучшить материальное положение семьи, женщина согласилась на проведение ритуала. «Ясновидящей» было перечислено 390 долларов.

После этого на телефоны жительницы Мозыря начали звонить незнакомые люди, которые выдавали себя за представителей российского учреждения по парапсихологии и коллег «ясновидящей». Женщине говорили, что необходимо и дальше продолжать проводить магические действия. Женщина переводила различные суммы в Россию в течение месяца, потратив свои сбережения, взяв кредит, одолжив у знакомых и родственников. По словам тех, кому переводились деньги, вложенные средства вернутся в двойном размере после участия с беспроигрышной лотерее.

Также «ясновидящая» попросила никому не рассказывать о происходящем. Как только близкие потерпевшей узнали о том, что произошло, они обратились к правоохранителям.

Для установления лиц, которые причастны к совершению преступления, будут привлечены сотрудники компетентных органов из России.

В минувшем году в Витебске 11 человек попали к психиатрам из-за экстрасенсов.