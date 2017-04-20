Чтобы твои близкие не умерли, должна оплатить: в Витебске 11 человек попали к психиатрам из-за экстрасенсов

Новости Беларуси. Сеанс с последствиями. В Витебске 11 человек попали к психиатрам после телевизионного «лечения» у экстрасенсов. Кроме того, после общения с телемагами многие из них лишились больших сумм денег. Так одна из пострадавших перевела лжецелителям почти 120 тысяч долларов. Сеансы проходили на некоторых российских каналах (на белорусских реклама подобного рода под строжайшим запретом), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Германова, жительница Витебска:

Ты просто бегаешь, ищешь деньги. А денег уже негде взять. И угрожают, тебе надо повеситься в твоей ситуации, потому что как долги отдашь? Потом: «А что, еще не сбросились?» На самоубийство толкают.

Людмила даже поймала себя на мысли, что стоит у многоэтажного дома и реально задумывается над тем, чтобы свести счеты с жизнью. Успешная еще год назад бизнес-леди и подумать не могла, что один бесплатный звонок будет стоить ей квартиры, машины и бизнеса. В общей сложности, мошенникам она перевела 120 тысяч долларов. Людмила Германова:

Чтобы твои близкие не умерли, ты должна оплатить 4000, 7000. Ты ходишь, совсем не соображая, с рукой протянутой, ходишь и просишь эти деньги. Сегодня Людмила понимает: проблемы, с которыми она обратилась к теле-экстрасенсу, ничтожны по сравнению с тем, что пришлось пережить. Людмилу вовремя спасли и поддержали близкие. А «магический приворот» к телепрограмме снимали уже вполне земные врачи. Таким же отнюдь не волшебным, но не менее действенным способом медики помогли еще десятку жителей северного региона.

Юрий Торчило, заведующий диспансером Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:

Сами же эти экстрасенсы, имея профессиональное образование, используют определенные техники, методики, стараются заякорить каждого потенциального пациента путем внушения, самовнушения.

Многие из этих «целителей» используют методику устрашения. Теперь боятся впору не Людмиле, а ясновидящим. Женщина ввязалась в настоящую битву с экстрасенсами. В этом, надеется витебчанка, ей помогут правоохранители Беларуси и России. Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Данного рода преступление квалифицируется как мошенничество. В настоящее время у нас есть несколько заявлений от пострадавших. На территории нашей области прецедентов привлечения к ответственности телевизионных целителей пока не имелось.

В России же, где работают лживые экстрасенсы, практика привлечения к уголовным делам имеется.