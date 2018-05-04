«Двигайтесь навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара». МЧС о том, что делать при лесном пожаре

Новости Беларуси. Больше 130 лесных пожаров произошло в Беларуси за последние дни. Ситуацию ежедневно отслеживают спасатели, привлекая авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве случаев причина возгорания – действия человека. Незатушенные костры и окурки из года в год уничтожают гектары белорусского леса. Александр Симанков майских праздников каждый год ждет с замиранием сердца. В зоне его ответственности – леса вокруг полумиллионного Гомеля.

Именно они становятся в эти дни местом всеобщего паломничества. Как известно, шашлык – главный враг пригородных лесов.

Александр Симанков, начальник пожарно-химической станции «Гомельский лесхоз»:

На сегодняшний день у нас зафиксирована самая большая площадь пожара 0,2 га. Люди отдохнули, после себя оставили непотушенный костер. Естественно, подстилка воспламенилась. Система видеонаблюдения зафиксировала, люди выехали, оперативно решили.

Лишь две десятых процента лесных пожаров происходит по естественным причинам. Остальное – небрежность человека: чаще всего непотушенный костер или окурок. Львиную долю подобных возгораний удается затушить в зародыше: дым от любого мангала отлично виден в камеры наблюдения. Но чем суше будет в лесу, тем сложнее будет лесной охране.

Сергей Тарасов, главный лесничий Гомельского лесохозяйственного объединения:

В лесах области установился 3-й класс пожарной опасности. Прогнозируется на днях достижение 4-го класса опасности. Сейчас на территории области установилась летняя погода. Очень сухо, отсутствие осадков. За ситуацией на земле беспрестанно следят и экипажи вертолетов МЧС. За прошедшие сутки они выявили четыре низовых пожара в Гомельской области, которые оперативно ликвидированы.

Сегодня лесная охрана укомплектована по последнему слову техники: от мощных автоцистерн и вездеходов до мобильных комплексов на базе внедорожников. Тушить есть кому: специалисты предостерегают от самостоятельных действий по борьбе с огнем.

3 мая в Житковичском районе попытки затушить горящий лес завершились трагедией. Погиб 70-летний пенсионер.

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного МЧС:

Если вы стали свидетелем лесного пожара, не пытайтесь справиться со стихией самостоятельно. Немедленно сообщите спасателям по номерам телефонов 101 или 112 и покиньте место пожара. При сильном задымлении закройте нос и рот мокрой тряпкой. Двигайтесь навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара. Нередко люди готовы рисковать ради имущества. Желание уберечь нажитое понятно, однако стоит помнить, что никакой дом или сарай не стоит жизни.

Александр Добриян, СТВ:

За десять лет успел вырасти вполне приличный лес. Скоро трудно будет представить, что совсем недавно здесь жили люди. До лета 2008. Тогда огонь уничтожил в округе 23 гектара леса, а вместе с ним большую часть поселка Тумарин. Сгорело более 20 построек. Люди спасали свое имущество до последнего: выносили вещи из горящих домов. Только чудом обошлось без пострадавших.