Ночью в Слуцке две 18-летние девушки купались в реке. Одна из них утонула

Новости Беларуси. В Слуцке в реке утонула молодая девушка.
По информации МЧС, ночью 4 мая спасателям поступила информация о том, что на реке Случь тонет человек.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли 18-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
Пострадавшая рассказала, что с ней находилась еще одна 18-летняя девушка.
С 9 утра четвертого мая работники Солигорского ОСВОД ведут поиски утонувшей.
В конце апреля 2-летний мальчик утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе (читать далее).