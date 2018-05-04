Ночью в Слуцке две 18-летние девушки купались в реке. Одна из них утонула

Новости Беларуси. В Слуцке в реке утонула молодая девушка.

По информации МЧС, ночью 4 мая спасателям поступила информация о том, что на реке Случь тонет человек.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли 18-летнюю девушку. Ее госпитализировали.

Пострадавшая рассказала, что с ней находилась еще одна 18-летняя девушка.

С 9 утра четвертого мая работники Солигорского ОСВОД ведут поиски утонувшей.