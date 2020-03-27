Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве сына 15 лет назад

Ранее стало известно, что 3 ноября 2005 года на мусорной свалке рядом с деревней Михновичи было обнаружено тело новорождённого, завёрнутое в пакет. Судмедэкспертиза показала, что ребёнок родился живым.

Как сообщает УСК по Брестской области, действия 37-летней женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Обвиняемая заключена под стражу, уголовное дело передано прокурору.

В ходе расследования был выделен генотип малыша и его матери, однако установить личность женщины тогда не удалось. В ноябре 2019 года экспертам центрального аппарата ГКСЭ были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Экспертиза установила, что женщина является матерью погибшего мальчика.

Выяснилось, что осенью 2005 года обвиняемая родила у себя дома жизнеспособного ребенка. Далее женщина перекрыла новорождённому дыхательные пути, что привело к его смерти. После этого фигурантка завернула тело мальчика в полимерный пакет и отнесла в мусорный контейнер.

Следователями были допрошены обвиняемая и свидетели, проведены следственный эксперимент, проверки показаний на месте, проанализированы заключения экспертов. Расследование уголовного дела завершено.

Осенью 2019 года в Бресте на берегу водоёма было обнаружено тело девочки.