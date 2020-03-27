В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор

Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор.

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на парковке ТРЦ «Арена-Сити». Выезжая с подземной автостоянки, водитель Renault Safrane врезался в кирпичную перегородку. Машина пробила её и опрокинулась на эскалатор 2 этажа.