В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор
Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор.
По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на парковке ТРЦ «Арена-Сити». Выезжая с подземной автостоянки, водитель Renault Safrane врезался в кирпичную перегородку. Машина пробила её и опрокинулась на эскалатор 2 этажа.
Никто не пострадал. Чтобы извлечь легковушку, потребовалось более трёх часов. Повреждены перегородка, участок эскалатора, элементы подвесного потолка и декоративной отделки стены вдоль него. Выясняются детали случившегося. На работу ТРЦ инцидент не повлиял.
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