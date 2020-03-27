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В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор

27 марта 2020 06:26
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Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор. 

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на парковке ТРЦ «Арена-Сити». Выезжая с подземной автостоянки, водитель Renault Safrane врезался в кирпичную перегородку. Машина пробила её и опрокинулась на эскалатор 2 этажа. 

В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор-1

Фото: МЧС Беларуси 

Никто не пострадал. Чтобы извлечь легковушку, потребовалось более трёх часов. Повреждены перегородка, участок эскалатора, элементы подвесного потолка и декоративной отделки стены вдоль него. Выясняются детали случившегося. На работу ТРЦ инцидент не повлиял. 

В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор-4

Фото: МЧС Беларуси 

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# Авария в Минске # происшествия

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