Мать обвиняется в убийстве ребёнка, тело которого было обнаружено у водоёма в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца.

Как сообщает Следственный комитет, не желая исполнять родительские обязанности, 10 мая в квартире своего знакомого женщина перекрыла дыхательные пути дочери, что привело к смерти ребёнка. После этого гражданка спрятала тело девочки в яме на берегу водоёма.

Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего беспомощного лица. Женщина содержится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее стало известно, что весной в Бресте у гражданки Туркменистана родилась недоношенная девочка.