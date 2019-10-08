Мать обвиняется в убийстве ребёнка, тело которого было обнаружено у водоёма в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца.
Как сообщает Следственный комитет, не желая исполнять родительские обязанности, 10 мая в квартире своего знакомого женщина перекрыла дыхательные пути дочери, что привело к смерти ребёнка. После этого гражданка спрятала тело девочки в яме на берегу водоёма.
Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего беспомощного лица. Женщина содержится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру.
Ранее стало известно, что весной в Бресте у гражданки Туркменистана родилась недоношенная девочка.
Когда педиатр пришла проверить малышку, её мать сообщила, что ребёнок погиб в результате несчастного случая (здесь подробности).