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Мать обвиняется в убийстве ребёнка, тело которого было обнаружено у водоёма в Бресте

08 октября 2019 13:53
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Новости Беларуси. В Бресте завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца.

Как сообщает Следственный комитет, не желая исполнять родительские обязанности, 10 мая в квартире своего знакомого женщина перекрыла дыхательные пути дочери, что привело к смерти ребёнка. После этого гражданка спрятала тело девочки в яме на берегу водоёма.

Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего беспомощного лица. Женщина содержится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее стало известно, что весной в Бресте у гражданки Туркменистана родилась недоношенная девочка.

Когда педиатр пришла проверить малышку, её мать сообщила, что ребёнок погиб в результате несчастного случая (здесь подробности).

# Гибель детей # происшествия

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