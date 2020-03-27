На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор

Новости Беларуси. В Минске на паркинге в одном из торговых центров легковушка протаранила кирпичную стену и опрокинулась на эскалатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске на паркинге в одном из торговых центров легковушка протаранила кирпичную стену и опрокинулась на эскалатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для ликвидации последствий неудачного маневра водителя спасателям потребовалось более 3 часов. В итоге автомобиль вызволили из подвешенного состояния.
В результате ДТП никто не пострадал. Его причины устанавливаются.