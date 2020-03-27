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На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор

27 марта 2020 07:30
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Новости Беларуси. В Минске на паркинге в одном из торговых центров легковушка протаранила кирпичную стену и опрокинулась на эскалатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор-1

На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор-3

Для ликвидации последствий неудачного маневра водителя спасателям потребовалось более 3 часов. В итоге автомобиль вызволили из подвешенного состояния.

В результате ДТП никто не пострадал. Его причины устанавливаются.

На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор-6

На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор-8

На паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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