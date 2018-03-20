Страшная авария в Ивьевском районе: женщина-водитель погибла, четверо детей госпитализированы

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилем управляла 51-летняя женщина.
Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилем управляла 51-летняя женщина.
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне находились еще четверо детей. Двое из них смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Еще двоим потребовалась помощь сотрудников МЧС. В настоящее время с детьми работают медики.