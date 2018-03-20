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Страшная авария в Ивьевском районе: женщина-водитель погибла, четверо детей госпитализированы

20 марта 2018 08:09
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилем управляла 51-летняя женщина.

Страшная авария в Ивьевском районе: женщина-водитель погибла, четверо детей госпитализированы-1

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне находились еще четверо детей. Двое из них смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Еще двоим потребовалась помощь сотрудников МЧС. В настоящее время с детьми работают медики.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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